Общество

Нарастание численности насекомых-вредителей в лесах ожидают в Псковской области

Специалисты филиала «Рослесозащиты» - «Центра защиты леса Новгородской области» - подготовили итоги государственного мониторинга по данным метеорологических станций Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационно-аналитическом отделе филиала.

Фотографии: информационно-аналитический отдел филиала ФБУ «Рослесозащита»

За 5 месяцев 2024 года выявлены участки с нарушенной устойчивостью на площади 910,8 га. Причинами ослабления стали болезни леса (трутовик ложный осиновый) и погодные условия (88% и 12% соответственно от общей площади повреждения).

Во многом развитие лесопатологической ситуации определяется погодными условиями. В первом полугодии 2024 года они складывались не вполне обычно. Морозы до -30 градусов, наблюдавшиеся в зимний период – явление хоть и не частое для Псковской области, но и не уникальное, а вот весенний период выдался действительно экстремальным, отметили аналитики. Начало весны выглядело очень благоприятным. Вся территория области к концу февраля уже полностью освободилась от снега, а конец марта и начало апреля характеризовалось необычайно тёплой для этого времени погодой.

1 апреля в Пскове был зарегистрирован температурный рекорд: столбик термометра в этот день поднялся до отметки +22,8 градуса. Тёплая погода способствовала началу вегетации. Однако резкое потепление вскоре сменилось столь же резким похолоданием. К 3 апреля температура упала до отрицательных значений, образовался снежный покров толщиной до 6 см. В период 19-21 апреля также наблюдались сильные возвратные холода с отрицательными температурами, выпадением осадков в виде снега и повторным образованием снежного покрова на всей территории области. Очень холодная погода с заморозками до -7,2 градуса наблюдалась и в первой половине мая.

Резкие температурные колебания и сильные похолодания с заморозками оказали негативное воздействие на растительность, поскольку в этот период уже началось сокодвижение и активное развитие листвы.

В июне и июле наблюдались длительные периоды с жаркой и засушливой погодой.

Учитывая погодные условия 2024 года, а также засуху в летний период трёх предшествующих лет (2021, 2022, 2023), можно прогнозировать дальнейшее нарастание численности насекомых-вредителей (как стволовых, так и хвоелистогрызущих), продолжили специалисты.

Свежего повреждения насаждений насекомыми вредителями в первом полугодии 2024 года не выявлено. Однако угроза развития очагов сохраняется, в особенности если погодные условия позволят развиться второму поколению короеда-типографа. С наибольшей вероятностью заселению могут подвернуться насаждения со спелой и перестойной елью в составе.

При ведении государственного лесопатологического мониторинга не было выявлено повреждение лесных насаждений личинками хвоегрызущих и листогрызущих вредителей. С учетом погодных явлений первой половины 2024 года, образование значительных очагов по данным группам насекомых во втором полугодии не прогнозируется. Но рост численности возможен, особенно в следующем вегетационном периоде.

Следует ожидать продолжения распространения болезней леса (особенно, грибных и некрозно-раковых) в ослабленных различными негативными факторами насаждениях.

При смене аномально жаркой погоды похолоданием при прохождении холодного атмосферного фронта велика вероятность резкого усиления ветра, способного вызвать повреждение лесных насаждений.

Существует также опасность возникновения лесных пожаров в случае, если во второй половине вегетационного периода не выпадет достаточного количества осадков, заключили эксперты.