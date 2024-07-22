Почти 70 человек в Псковской области обратились к врачу с укусами клещей за неделю

67 человек, из них 31 ребенок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 19 по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 25 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1932 человека) на 35,4% меньше, в том числе детей (542) – на 23,3% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период).
За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 1895 человек, в том числе детей – 533.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 1412 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1400 (за неделю – 67), из природных биотопов – 12.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2024 году зарегистрировано 4 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 2 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.
Работы по акарицидным обработкам проведены на физической площади 695,581 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 190,008 га. План по акарицидным обработкам выполнен.
За январь-июнь 2024 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1280 человек, в том числе детей – 128, ревакцинировано 1792 человека, в том числе детей – 85.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове:
В Великих Луках: