Общество

Почти 70 человек в Псковской области обратились к врачу с укусами клещей за неделю

67 человек, из них 31 ребенок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 19 по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 25 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1932 человека) на 35,4% меньше, в том числе детей (542) – на 23,3% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период).

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 1895 человек, в том числе детей – 533.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 1412 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1400 (за неделю – 67), из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,28%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,9%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,71%.

В 2024 году зарегистрировано 4 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 2 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Работы по акарицидным обработкам проведены на физической площади 695,581 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 190,008 га. План по акарицидным обработкам выполнен.

За январь-июнь 2024 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1280 человек, в том числе детей – 128, ревакцинировано 1792 человека, в том числе детей – 85.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91, 66-28-90;

исследование на 4 инфекции: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках: