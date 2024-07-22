Общество

Научная конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске в конце июля

Научная конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске 30-31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

«Изборская земля, прославленная ратными подвигами, подвижническими трудами и освящённая молитвами, хранит в себе духовную чистоту. Здесь, на границе двух вер, двух культур, никогда не закрывались храмы, даже в трудные времена не прекращалась молитва за наше отечество. Сельский храм – это частица родины, которая хранит лучшие духовные традиции наших предков и передает их из поколения в поколение», – сообщают в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Участникам VI Научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» предоставляется возможность узнать больше об истории и роли сельских храмов в истории Российского государства, ближе познакомиться с их деятельностью в годы Великой Отечественной войны, познакомиться с семейными династиями священнослужителей.

Конференция пройдёт в «Изборской палате русской словесности и православной веры» Петра Оссовского на улице Печорской, 41а в 11:00.