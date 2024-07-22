Общество

Космонавт Сергей Крикалев посетил Псковский планетарий

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, космонавт Сергей Крикалев прибыл с визитом в Псков сегодня, 26 июля. Об этом администрация города Пскова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова / Telegram-канал

Сергея Крикалева встретил депутат городской Думы Юрий Бурлин. Они посетили ключевые места округа №1. Одной из точек маршрута стал Псковский планетарий.

Герой Российской Федерации поделился своими впечатлениями о полетах в космос, ответил на вопросы о космическом пространстве. Планетарий произвел на него приятное впечатление. Сергей Крикалев отметил, что работа таких учреждений очень важна для популяризации науки среди молодежи.