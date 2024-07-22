Общество

Яркий праздник в честь Дня города ждет псковичей в Финском парке

Масштабный и яркий праздник «День города 2024» состоится сегодня, 27 июля, в Финском парке и парке Строителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, насыщенная развлекательная программа заинтересует как взрослых, так и детей.

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Гостей праздника ждет большое количество площадок и локаций. На площадке «Юниор» пройдут фестиваль уличных танцев Pskov Street Battle, мастер-класс «Башни Пскова в Roblax», а также экскурсии и интерактивные программы.

«Лофттирник» приглашает на поэтические и творческие мастер-классы, гостей ждут выступления псковских музыкантов.

Площадка «Мужская территория» также порадует номерами артистов школы вокала FORTE, хореографической группы народного коллектива «Псковский цирк», ансамбля эстрадного танца «СувенирБит» и кавер-группы «Лас-Вегас Комбо» из Санкт-Петербурга, а также ярким фаер-шоу. Дефиле дизайнеров Пскова и области и выступление детских творческих коллективов ждет псковичей на площадке «Девичьи забавы».

В парке Строителей разместится детская зона «Сказки из бабушкиного сундука». Здесь будут рады самым маленьким. Для малышей подготовлены театрализованные представления, кукольные спектакли, развлекательные программы, «цирковые выкрутасы».

На центральной сцене праздника подведут итоги и наградят участников фестивалей и конкурсов: «Парад колясок», «Аква бум» и Pskov Street Battle. Там же в 18.00 начнется эстрадный праздничный концерт «#Псков-Любовь», на котором выступят вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы города Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга и Витебска. Хедлайнерами праздника станет кавер-группа Tower из Санкт-Петербурга. В их репертуаре - сотни композиций разных эпох и жанров.

Начало праздничных гуляний для всей семьи 27 июля в 12:00.