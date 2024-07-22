Общество

Четыреста порций ухи сварили на рыболовно-спортивном фестивале в Пскове

Четыреста порций ухи сварили сегодня, 27 июля, на XIX фестивале «Псковская уха 2024», который проходит на на берегу Великой в рамках празднования Дня города.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции после подведения итогов соревнований по рыбной ловле и награждения победителей всех участников мероприятия угостили свежим супом из рыбы.

Уху приготовили на основе навара из ерша с добавлением филе окуня и судака. Вкусный псковский суп с удовольствием пробовали и взрослые, и дети.

Фото Анны Тягуновой