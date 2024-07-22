Общество

Стала известна программа открытия парка «Волшебная гора» в Пскове

Программа открытия парка «Волшебная гора» опубликована в Telegram-канале парка развлечений. На площадке парка 28 июля псковичей и гостей города фудкорты, театрализованные представления и огненные шоу.

В программе:

11:55 - Вокально-инструментальный ансамбль «Микрон»

12:00 - Торжественное открытие парка аттракционов

12:15 - Вокально-инструментальный ансамбль «Микрон»

12:30 - Академия пилонного спорта и воздушной гимнастики «Pilot ON»

12:45 - Танцующий оркестр «StarBandShow»

13:00 - Хип-Хоп центр «Хоть Отбавляй»

13:35 - Танцующий оркестр «StarBandShow»

13:50 - 14:40 - Хип-Хоп центр «Хоть Отбавляй»

12:30 - 18:00 - Детская анимация «JollyKids»

18:00 - 19:40 - Народный коллектив «Псковский цирк»

20:30 - Кавер-группа «Киви»

22:00 - Фаер-шоу «BF-SHOW»

«Открытие уже завтра! Приходите и наслаждайтесь волшебной программой в нашем парке!», - сообщили организаторы.

Напомним, что визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. Также гостей парка ждут еще 10 новых аттракционов. Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.