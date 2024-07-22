Стала известна программа открытия парка «Волшебная гора» в Пскове

Программа открытия парка «Волшебная гора» опубликована в Telegram-канале парка развлечений. На площадке парка 28 июля псковичей и гостей города фудкорты, театрализованные представления и огненные шоу.
В программе:
«Открытие уже завтра! Приходите и наслаждайтесь волшебной программой в нашем парке!», - сообщили организаторы.
Напомним, что визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. Также гостей парка ждут еще 10 новых аттракционов. Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.