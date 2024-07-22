Общество

Об опасности москитных сеток для детей рассказали псковские следователи

Не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами призвали жителей Псковской области в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

«С наступлением жаркой погоды мы ежегодно становимся свидетелями череды несчастных случаев, происходящих с детьми. Порой маленькие дети, даже на мгновение оставшиеся без присмотра взрослых, выпадают из окон и получают травмы, нередко не совместимые с жизнью. И причина тому — беспечность взрослых. Открывая окна, мало кто задумывается, что для маленького ребенка это представляет огромную опасность», - рассказали следователи.

В ведомстве обращают внимание псковичей на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставлять маленьких детей одних.

Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не являются средством защиты детей от падений. Напротив — вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются на сетку, как на окно, после чего выпадают вместе с сеткой, отметили в ведомстве.

По возможности, открывать окна сверху (верхняя фрамуга или форточка), а не снизу. В случае, если окно имеет поворотно-откидной механизм открывания, использовать возможность откидывания створки окна, а не открытия ее полностью.

Установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

«Если вы что-то показываете ребенку из открытого окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования», - посоветовали в управлении СК.

Также не рекомендуется ставить ребенка на подоконник. Следователи призывают не поощрять самостоятельного лазания на него, строго предупреждать даже попытки таких «игр» и объяснить ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.

«Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей!» - заключили следователи.