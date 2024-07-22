Об опасности москитных сеток для детей рассказали псковские следователи

Не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами призвали жителей Псковской области в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
«С наступлением жаркой погоды мы ежегодно становимся свидетелями череды несчастных случаев, происходящих с детьми. Порой маленькие дети, даже на мгновение оставшиеся без присмотра взрослых, выпадают из окон и получают травмы, нередко не совместимые с жизнью. И причина тому — беспечность взрослых. Открывая окна, мало кто задумывается, что для маленького ребенка это представляет огромную опасность», - рассказали следователи.
В ведомстве обращают внимание псковичей на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:
- Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставлять маленьких детей одних.
- Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник.
- Никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не являются средством защиты детей от падений. Напротив — вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются на сетку, как на окно, после чего выпадают вместе с сеткой, отметили в ведомстве.
- По возможности, открывать окна сверху (верхняя фрамуга или форточка), а не снизу. В случае, если окно имеет поворотно-откидной механизм открывания, использовать возможность откидывания створки окна, а не открытия ее полностью.
- Установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.
«Если вы что-то показываете ребенку из открытого окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования», - посоветовали в управлении СК.
Также не рекомендуется ставить ребенка на подоконник. Следователи призывают не поощрять самостоятельного лазания на него, строго предупреждать даже попытки таких «игр» и объяснить ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
«Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей!» - заключили следователи.