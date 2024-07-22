Общество

Александр Борисов: Псковская земля дала России целые династии моряков

С Днем Военно-морского флота России псковичей поздравил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Сегодня мы отмечаем важный и значимый праздник — День Военно-морского флота России. От всей души поздравляю всех причастных с этим знаменательным событием! Для нашего региона это особенный праздник. Псковская земля дала России целые династии моряков: Голенищевы-Кутузовы, Назимовы, Лаптевы... 25 моряков, в том числе пять адмиралов, дала российскому флоту династия Зеленых. Псковичи стояли у истоков российского флота. Строительство первого российского корабля "Орел" осуществлял по указанию царя Алексея Михайловича псковский воевода Афанасий Ордин-Нащокин», - рассказал Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он поделал военнослужащим и ветеранам военно-морского флота, чтобы их труд и преданность службе были залогом безопасности страны и мирного неба над головой.

«Во все времена псковичи-военнослужащие флота с большим достоинством и самоотверженно исполняли свой долг. Военно-морской флот является гордостью нашего Отечества, гарантом национальной безопасности на морских рубежах России. Пусть ваша служба будет безопасной, а каждый день приносит радость и удовлетворение от выполненных задач. С праздником! Слава военно-морскому флоту!» - заключил Александр Борисов.