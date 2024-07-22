Псков затопило после ливня. ФОТО

Сильный ливень прошел в Пскове днем 29 июля. Фотографиями последствий непогоды делятся псковичи в социальных сетях.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Вода затопила проезд на улице Юбилейной.
«Улица Юбилейная, дом №95. Стоматология, перинатальный центр, женская консультация. Дороги здесь нет с 90-х годов. Ямы в полметра», – написали псковичи.
А вот владельца автомобиля, припаркованного у дома № 73 по улице Юбилейной, призывают спасать транспортное средство.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Проблему с ливневкой по адресу: улица Новосёлов, дом №19 псковичи назвали «вечной». Людям не подойти к своим подъездам, жителям приходится пробираться через мокрые кусты или идти под балконами.
«Каждый раз даже от обычного дождя всё затопляет. Людям к своим подъездам не подойти. Эта проблема появилась сразу, как был сделан новый асфальт», — пишут местные жители в сообществе «Инцедент Псков».
Напомним, в начале недели в Псковской области установились дожди и грозы.