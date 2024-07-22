Общество

Большинство респондентов ПЛН хотели бы видеть парки на месте ликвидированных рынков

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей хотели бы видеть зоны отдыха на месте ликвидированных рынков в центре Пскова. Это следует из опроса, в котором приняли участие 360 человек.

57,78% респондентов выбирают вариант с установкой новых парков, скверов, скамеек. При этом 21,11% опрошенных заявили, что рынки в центре Пскова их вполне устраивали.

5% от общего числа участников опроса хотели бы видеть в этом пространстве новый торговый центр. С «равным счетом» в 3,61% топ-5 занимают предложения сделать вместо рынков благоустроенную площадку для местных торговцев или сцену, место для выступлений.

Наименее востребованные у респондентов варианты - обустроенная площадка для катания на лошадях и спортивная площадка (3,06% и 2,78%).

1,67% проголосовавших считают, что на месте рынков должна быть парковка. 1,39% участников опроса хотели бы видеть памятники выдающимся псковичам.

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