Общество

Дом культуры ремонтируют в псковской деревне Адворицы

Глава Псковского района Наталья Федорова проверила ход капитального ремонта Дома культуры в деревне Адворицы. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Натальи Федоровой в социальной сети «ВКонтакте»

В настоящий момент подрядчик завершил отделку кровли металлочерепицей, обшивку внутри здания, установил все окна и входные двери, подготовил фасады здания к покраске и декоративной отделке по дизайн-проекту, провел подготовительные работы для заливки отмостки. Глава района обсудила обязательность согласования с заказчиком решений по дизайн-проекту.

«Работы ведутся по графику, отставаний нет», – отметила Наталья Федорова.

Капитальный ремонт Адворицкого ДК проводится в рамках национального проекта «Культура».