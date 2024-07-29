Общество

Умер почётный председатель псковского реготделения Красного Креста Петр Василевский

Умер почётный председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский, который ушёл из жизни после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении РКК.

Фото: Псковское региональное отделение Российского Красного Креста

«Пётр Никитович возглавлял нашу организацию с 2006 по 2022 год и оставил неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его. Его преданность делу помощи людям, гуманитарной деятельности и социальному служению вдохновляла многих и служила примером для подражания. Под руководством Петра Никитовича наша организация достигла значительных успехов в оказании помощи нуждающимся, организации мероприятий и привлечении волонтёров. Он был человеком, который всегда ставил интересы других выше своих собственных, и его труд не остался незамеченным. Мы будем помнить его как мудрого наставника, доброго друга и человека с большим сердцем. Его вклад в развитие Красного Креста в Псковском регионе останется в нашей памяти навсегда», - рассказали в отделении.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Петра Василевского. «Пусть его светлая память живёт в наших сердцах», - добавили в РКК.