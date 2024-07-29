Общество

Задержка ремонта Пустошкинского центра образования может составить около 20 дней

Пустошкинский центр образования - объект с минимальной степенью готовности по ремонту образовательных учреждений Псковской области. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Можно отметить объект с минимальной степенью готовности – это Пустошкинский центр образования. Подрядчик, на наш взгляд, повел себя недостаточно профессионально во взаимодействии с заказчиком. После комплексных консультаций подрядчик скорректировал свое поведение и отношение к ситуации. Была приостановка работ со стороны подрядчика, что мы сочли неправомерным. Сейчас темпы там наращиваются, но вместе с тем мы понимаем, что там может быть отставание порядка 20 дней», – рассказал Андрей Ермаков.

При этом комитет приложит все усилия, чтобы задержка не повлияла на образовательный процесс, отметил гость студии.