Общество

«Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 июля. Разговор был посвящен работе, которая проводится в Псковской области по приему, трудоустройству, социализации и адаптации соотечественников из зарубежных стран.

На какие меры поддержки могут рассчитывать участники госпрограммы переселения соотечественников? Сколько человек переехало в Псковскую область по этой программе? Как в региональную систему оказания помощи данной категории граждан встроился созданный полгода назад центр содействия переселению «Соотечественник»? Следует ли ожидать притока желающих переехать в Псковскую область из Прибалтики, и готов ли к этому наш регион?

На эти и многие другие вопросы ответили уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская и руководитель центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова. Ведущая — Татьяна Иванова.