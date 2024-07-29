Общество

В акции «Собери ребенка в школу» приняли участие псковские единороссы

В акции «Собери ребенка в школу» приняли участие члены партии «Единая Россия» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Ежегодно в июле-августе партия "Единая Россия" проводит акцию "Собери ребенка в школу". Эта акция направлена на сбор канцелярских принадлежностей, рюкзаков и ранцев и всего того, что может пригодиться ребенку в школе. Собранное во время акции мы передаем в многодетные, малообеспеченные, социально незащищенные и неблагополучные семьи, чтобы те, кто не имеет возможность собрать ребенка к школе, получили эту помощь от нас. В акции может принять участие любой человек, но особо активными являются депутаты Псковской городской Думы, секретари первичных отделений и простые партийцы. Чаще всего приносят ручки, карандаши, фломастеры, пластилин, краски, альбомы, тетради, то есть все, что ребенку в школе нужно», – подчеркнул секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.

Псковские партийцы приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Школьные принадлежности для ребят принесли секретарь Псковского городского отделения Валерий Филимонов, депутаты Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Денис Иванов, Юрий Бурлин и Алексей Форш.

Напомним, принести школьные принадлежности можно по адресам:

Псков – улица Гоголя, дом №9 (общественная приемная партии).

Великие Луки – улица Некрасова, дом №10.

Адрес местной приемной в районах можно посмотреть на сайте.