Общество

«Кузница»: Подготовка системы образования к 1 сентября. Все идет по плану? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 июля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас тема, связанная с образованием. На календаре середина лета. Мы решили выяснить, как идет подготовка к новому учебному году. И нет, мы не считаем, что рано. Ведь в области шесть школ находятся в стадии капитального ремонта: виды работ серьезные, а подрядчики бывают разные…Нет ли отставания от графика и срыва проводимых работ? Как продвигаются косметические ремонты? Какие работы проводятся в детских садах? Что у нас с учительскими кадрами? Учебники – их достаточно или докупают? Поговорили сегодня и про строительство новых школ – как идет этот процесс не только в Пскове, но и в районах.

Наш сегодняшний эксперт – председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.