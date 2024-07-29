Общество

«Осень все ближе»: срок окончания капремонта школы №2 в Пскове сдвинули на 1 сентября

К 1 сентября планируется окончание капитального ремонта школы №2 в Пскове. Сегодня, 31 июля, объект посетил глава города Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее планировалось, что работы по контракту подрядчик должен был завершить к 15 августа. Но в связи с погодными условиями и сложностями, возникшими во время работ, подрядчик не укладывается в даты.

Полностью завершен четвертый этаж. В процессе ремонта коридоры и учебные кабинеты. Не сделан потолок актового зала, большая часть облицовки фасада. 25 августа запланирована поставка и установка пищеблоков, парт. Повторный визит главы города на объект запланировали на 15 августа.

«Нам надо за две недели до начала учебного года понять, что готово, а что нет. Детей надо встретить красивыми, ухоженными кабинетами. Давайте не будем ждать улучшения погоды, осень все ближе, работать надо активнее», - призвал Борис Елкин.

Капитальный ремонт выполняет подрядчик «Норд-Групп». Сумма контракта — 65 млн 998 тысяч 456 рублей. Аванс составил 19 млн 733 тысяч 538 рублей.