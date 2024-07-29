Общество

Интерес псковичей к своим корням резко возрос в последние годы – работница архива

Интерес жителей Псковской области к своему наследию резко возрос в последние годы. Об этом заместитель директора по научной работе Государственного архива Псковской области Валерия Волкова заявила во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Отметим, круглый стол прошел при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Архивы — это документальная память нашего народа, его документальное наследие. И поэтому без архивных источников говорить об исторической памяти невозможно. Ни одно серьезное исследование, ни одно серьезное просветительское мероприятие, на мой взгляд, невозможно без опоры на архивный источник. И сейчас, конечно, наблюдается большой интерес большой части населения к архивным документам», – рассказала Валерия Волкова.

Для получения доступа к архивным документам можно прийти в читальный зал архива, принеся с собой паспорт, и заниматься с любыми документами, на которые не наложены установленные законодательством ограничения, либо обратиться в архив с соответствующим запросом.

«Сейчас всплеск интереса, все хотят знать свои корни. Прошел какой-то период времени, когда люди по разным причинам не интересовались этим. Сейчас все хотят знать, когда родственники воевали, где они родились, кем они были. Очень много подобных запросов мы получаем. Есть люди, которые профессионально работают, оказывают услуги по проведению геологических исследователей, Интерес все-таки есть», – добавила она.