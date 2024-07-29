Общество

В 10 раз сократилось количество фитосанитарных зон по картофельному вредителю в Псковской области за 5 лет

Количество карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде за последние 5 лет на территории Псковской области уменьшилось почти в 10 раз. Об этом сообщила заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Карантинные фитосанитарные зоны по этому вредителю установлены в 118 личных подсобных хозяйствах восьми районов области — Локнянского, Псковского, Порховского, Пушкиногорского, Себежского, Стругокрасненского, Пыталовского, Куньинского. На территории Россельхознадзор проводит комплекс мероприятий по локализации и ликвидации объекта.

«С 1009 карантинных зон, установленных в основном в личных подсобных хозяйствах в 2019 году, до 120 — в 2024 году сократилось количество фитосанитарных зон по картофельной нематоде. Это почти в 10 раз», — подчеркнула Татьяна Никулина.

Вредителя уничтожают нематодоустойчивыми сортами картофеля. Поэтому при приобретении семенного картофеля следует обращать внимание на данную характеристику. Когда борьба с вредителем становится эффективной, карантинный фитосанитарный режим отменяется.