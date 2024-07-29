Общество

Выставка о Псковско-Островской операции открылась в Музее Победы

31 июля в Музее Победы открылась выставка «Курс на Победу», приуроченная к 80-летию окончательного освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотографии: Музей Победы

В выставку вошло почти 100 экспонатов из фондов музея – раритеты военнослужащих Красной армии и финских войск, а также фотодокументальные материалы.

«Экспозиция "Курс на Победу" продолжает выставочный цикл, посвященный главным военным операциям 1944 года, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов. Значимым событием Второй мировой войны стало освобождение последних временно оккупированных немцами районов в административных границах РСФСР 31 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции», - подчеркнули в Музее Победы.

Выставка рассказывает о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской, а также проходившей в это же время Выборгско-Петрозаводской операций. В центральной части представлены офицерская форма Красной армии 1940-х годов и командирский планшет, материалы специального корреспондента ТАСС и участника Выборгско-Петрозаводской и Псковско-Островской операций П. Н. Лукницкого, освещавшего в прессе ход сражений и события в освобождённых городах и населённых пунктах. Посетители также могут увидеть оружие Красной армии, миноискатель советских саперов, оптические прицелы, артиллерийские гильзы, ознакомиться с фотографиями, документами, плакатами и рисунками военных художников.

Отдельный раздел выставки посвящен войскам противника и объединяет раритеты солдат и офицеров финской армии. Среди уникальных экспонатов – пистолет Browning High-Power, принадлежавший финскому лётчику Э. Луукканену, части авиационного пулемета Browning BR.39Т, найденные поисковым отрядом на местах боев в Карело-Финской ССР. Также в экспозиции показана форма и предметы быта солдат финской армии, каска шведского производства, кирпич с клеймом от казармы финских офицеров на острове Валаам.

Кроме того, выставку дополняют оцифрованные фотографии, на которых запечатлены моменты освобождения Выборга, форсирования реки Свирь, подписания соглашения о перемирии с Финляндией и др.

Экспозиция создана в рамках проекта «Освобождение». Выставка будет работать до 31 декабря.

Возрастная категория 6+