Общество

Псковские приставы передали Минкультуры конфискованный кинжал отрядов СС

Судебные приставы Себежского и Пустошкинского районов передали в доход государства вещественное доказательство по уголовному делу, являющееся культурной ценностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Фотографии: УФССП по Псковской области

58-летний житель города Пушкино был задержан на контрольно-пропускном пункте «Бурачки» в Псковской области. Он пытался вывезти из страны холодное оружие, имеющее культурную ценность и историческое значение. Согласно заключению искусствоведческой экспертизы предметом является немецкий служебный (парадный) кинжал членов охранных отрядов СС (Schutzstaffel) образца 1936 года с ножнами, изготовленными в Германии. На клинке кинжала нанесен девиз Мeine Ehre Heisst Treue, что означает «Моя честь называется верностью».

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Псковской области кинжал был передан в Санкт-Петербург, в управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.