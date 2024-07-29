Общество

Псковская область попала в топ-10 по количеству заявок на IV сезон премии «Экология — дело каждого»

Премия Росприроднадзора «Экология — дело каждого» объявила имена победителей IV сезона. Псковская область вошла в топ-10 по количеству заявок и заняла 6 строчку в общероссийском рейтинге регионов. В результате семь работ участников из Псковской области отмечены дипломами за второе место, а также специальными призами премии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Второе место в номинации «Экоблогер» заняла Софья Мартынова из Пскова с работой «Осознай будущее!». Софья доказывает в своей работе, что осознанное потребление — это очень важно, поскольку помогает найти баланс между личным комфортом и пользой для планеты.

Шестерых ребят наградят специальными призами. Это Марина Горкавенко (Псков), Даниил Веденяпин (Великие Луки), Светлана Садрутдинова (Псков), Егор Астратенок (Псков), Виктория Астратенок (Псков) и Богдан Дмитриев (Псков).

Премию присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология — дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения. Многие подошли творчески: читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Спасибо за вашу заботу о природе» — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Новый сезон стартует уже 1 августа. Подробная информация размещена сайте экологияделокаждого.рф. Прием заявок продлится до 1 апреля 2025 года.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к премии вырос в рекордные 14 раз. В четырех сезонах поступили заявки из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие.