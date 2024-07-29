Первокурсники-курсанты в Пскове сразу после зачисления отправились на учебную базу

Курсанты набора 2024 года отправились на загородную учебную базу Псковского филиала Университета ФСИН России для профессионального обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России
На протяжении всего августа первокурсниками предстоит познакомиться со строевой и огневой подготовкой, специальными средствами, применяемыми при выполнении служебных задач, а также научиться беспрекословно выполнять приказы командиров.
Целый месяц курсанты будут осваивать базовые правила, необходимые для службы: заправлять кровати по уставным требованиям, соблюдать внутренний порядок в соответствии с санитарно-бытовыми нормами совместного размещения в общежитии казарменного типа. Студенты начнут постигать основы огневой подготовки и доврачебной помощи.
На загородной учебной базе для первокурсников будут организованы тематические встречи и лекции с ветеранами образовательной организации, представителями УМВД России по Псковской области. Также их ждут спортивные состязания, тренинги и творческие конкурсы.
Для курсантов, которые прибыли в псковский филиал университета из самых отдалённых регионов России, появится возможность познакомиться с городом и его историей. В выходные дни для них будут организованы экскурсии по самым значимым местам Пскова.
Напомним, что 31 июля в Псковском филиале университета ФСИН России абитуриентам объявили приказ о зачислении их курсантами на первый курс.