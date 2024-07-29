Общество

Порядка десяти водоемов в Псковской области признаны непригодными для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели оценку качества воды в водоемах области по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

На 1 августа 2024 года качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в водоемах:

река Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки,

озеро Озерки Локнянского округа,

озеро Кислое, озеро Сорито Великолукского района,

озеро Урицкое в деревне Урицкое Великолукского района: детский оздоровительный лагерь «Космос»,

озеро Асцо и озеро Сапожок Новосокольнического района,

река Лусня в поселке Кунья Куньинского района,

озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.

В ведомстве пояснили, что указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления указанных территорий для ограничения эксплуатации зон рекреации.

А вот нижеперечисленные водоемы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21:

город Псков, река Великая в районе городского пляжа;

Гдовский район: озеро Чудское в деревне Устье, озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Невельский округ: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе лагеря «Юный Железнодорожник»;

Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;

Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смолинское в поселке Палкино,

Усвятский район: озеро Узмень, поселок Усвяты;

Красногородский округ: река Синяя;

Опочецкий округ: река Великая в городе Опочка;

Новоржевский округ: река Льста;

Стругокрасненский округ: озеро Песчаное;

Пустошкинский район: озеро Крупейское, Пустошка;

Пыталовский округ: река Утроя;

Себежский район: озеро Себежское;

Порховский район: река Шелонь, Порхов улица Мельничная набережная и в районе Старое городище;

Дедовичский район: река Шелонь, Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;

Дновский район: река Полонка, деревня Скново.

Управлением также организован мониторинг качества песка. Отбор проб и лабораторные исследования песка осуществляются 1 раз в месяц по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. На 18 июля качество песка не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям на берегу водоемов:

озеро Урицкое в деревне Урицкое Великолукского района: ДОЛ «Космос»;

озеро Озерки Локнянского округа;

озеро Асцо Новосокольнического района;

озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района;

озеро Кислое Великолукского района.

Вместе с тем в соответствии со статьей 18 ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта. На 1 августа выданы санитарно-эпидемиологические заключения: