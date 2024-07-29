Порядка десяти водоемов в Псковской области признаны непригодными для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели оценку качества воды в водоемах области по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
На 1 августа 2024 года качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в водоемах:
- река Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки,
- озеро Озерки Локнянского округа,
- озеро Кислое, озеро Сорито Великолукского района,
- озеро Урицкое в деревне Урицкое Великолукского района: детский оздоровительный лагерь «Космос»,
- озеро Асцо и озеро Сапожок Новосокольнического района,
- река Лусня в поселке Кунья Куньинского района,
- озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.
В ведомстве пояснили, что указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления указанных территорий для ограничения эксплуатации зон рекреации.
А вот нижеперечисленные водоемы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21:
- город Псков, река Великая в районе городского пляжа;
- Гдовский район: озеро Чудское в деревне Устье, озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
- Невельский округ: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе лагеря «Юный Железнодорожник»;
- Пушкиногорский район: река Сороть возле Дериглазовского моста;
- Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;
- Палкинский район: озеро Смолинское в поселке Палкино,
- Усвятский район: озеро Узмень, поселок Усвяты;
- Красногородский округ: река Синяя;
- Опочецкий округ: река Великая в городе Опочка;
- Новоржевский округ: река Льста;
- Стругокрасненский округ: озеро Песчаное;
- Пустошкинский район: озеро Крупейское, Пустошка;
- Пыталовский округ: река Утроя;
- Себежский район: озеро Себежское;
- Порховский район: река Шелонь, Порхов улица Мельничная набережная и в районе Старое городище;
- Дедовичский район: река Шелонь, Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
- Дновский район: река Полонка, деревня Скново.
Управлением также организован мониторинг качества песка. Отбор проб и лабораторные исследования песка осуществляются 1 раз в месяц по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. На 18 июля качество песка не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям на берегу водоемов:
- озеро Урицкое в деревне Урицкое Великолукского района: ДОЛ «Космос»;
- озеро Озерки Локнянского округа;
- озеро Асцо Новосокольнического района;
- озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района;
- озеро Кислое Великолукского района.
Вместе с тем в соответствии со статьей 18 ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта. На 1 августа выданы санитарно-эпидемиологические заключения:
- ДОЛ «Ленок» (озеро Березовское, Невельский округ),
- ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский округ),
- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский округ),
- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский район),
- ДОЛ «Алые Паруса» (озеро Гороховое, Островский район),
- ДОЛ «Березка» (озере Балаздынь, Великолукский район),
- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское ,Гдовский район),
- База отдыха «Кривск» (озеро Псковское, Печорский округ),
- Турбаза «Алоль» (озеро Зверино, Пустошкинский район)
- ООО «Колобочниус» (озеро Забельское, Гдовский район).