Общество

Тракторист псковского сельхозпредприятия отсудил у работодателя свыше 300 тысяч рублей

В пользу жителя Островского района приставы Псковской области взыскали задолженность по заработной плате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Мужчина работал трактористом-машинистом в одном из крупнейших сельхозпредприятий региона. Хозяйство специализируется на двух основных направлениях: свиноводство и растениеводство. Гражданин выполнял все поставленные задачи согласно трудовому договору. Однако работодатель неоднократно привлекал его к выполнению сверхурочной работы и работы в ночное время, рассказали приставы.

Выяснилось, что работодатель не производил оплату в полном объеме за выполненную работу, в связи с чем мужчина обратился в суд.

Островский городской суд обязал сельхозпредприятие выплатить работнику 316 000 рублей, включая компенсацию за задержку выплаты зарплаты, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства сельхозпредприятия, находящиеся в банке. В адрес директора сельхозпредприятия так же было направлено предупреждение, что невыполнение судебного решения в срок влечет административную ответственность и штрафные санкции. Принятых мер оказалось достаточно для погашения задолженности перед работником.