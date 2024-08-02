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Общество

Михаил Ведерников: ВДВ – сердце российской армии и гордость нашей страны

02.08.2024 18:34|Псков

С 94-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск псковичей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«ВДВ – сердце российской армии и гордость нашей страны. На протяжении всей своей почти вековой истории вы всегда оставались образцом чести, отваги и профессионализма. С начала СВО 28 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 15 тысяч награждены орденами и медалями. Это честь для всего региона!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Губернатор Псковской области пожелал всем десантникам крепкого здоровья, воинской удачи и надёжного тыла. 

Теги: #ВДВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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