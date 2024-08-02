Общество

Проект создания трудовых отрядов подростков в Пскове получил грант

Стали известны результаты конкурса Росмолодёжь.Гранты: «Микрогранты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодёжной политике Псковской области, победителем от региона стал Александр Косаржевский с проектом «ТОПовый десант». На свой проект он получил 89 500 рублей.

Источник: комитет по молодёжной политике Псковской области

Проект «ТОПовый десант» - для трудовых отрядов подростков. В рамках акции студенты выезжают в районы области, где в течение 7-9 дней оказывают адресную помощь нуждающимся. Однако для несовершеннолетних сделать подобный выезд крайне трудно, отметили в комитете, поэтому такие выезды проходят в самом городе Пскове.

«Также для ребят будут проходить вечерние мероприятия, в рамках которых они смогут порефлексировать, сплотиться как команда и хорошо провести время. Кроме того, по итогам проекта будут изданы онлайн-методические рекомендации по организации подобных отрядов с нуля, чтобы расширить данную акцию на всю Псковскую область», - рассказали в комитете.

Всего в этом году было подано 4 974 заявки, участие приняли все 89 субъектов РФ. От Псковской области было подано 17 заявок.

Участники по всей России представили проекты во всех 18 номинациях. Самое большое количество подали в номинации «Вдохновляй» - 770, «Создавай возможности» - 538, «Будь здоров» - 505; «Помни» - 398 и «Сохраняй природу» - 259 заявки.

Минимальная запрашиваемая сумма гранта участниками составила 10 000 рублей, максимальная – 100 000 рублей.

Конкурс проводится ежегодно Федеральным агентством по делам молодёжи, в рамках Федерального проекта « Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России») национального проекта «Образование»