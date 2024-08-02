Общество

Нарколог рассказал, кому больше всего вреден алкоголь

Алкоголь априори оказывает более токсическое действие на пожилого человека с заболеваниями, чем на молодого, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

«Токсическое вещество влияет на всех одинаково. Понятное дело, что, если человек пожилой, его ресурсная база изначально ниже, чем у молодого, начиная от регенеративных способностей клеток, уровня кровотока, то есть у пожилого человека изначально уже имеется, как мы любим говорить, "букет" хронических заболеваний», - приводит слова Масякина РИА Новости.

Нарколог отметил, что наличие токсического вещества, которое прежде всего воздействует на печень, сердце, является дополнительным негативным фактором. «Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого», - добавил специалист.