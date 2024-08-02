Общество

Об опасности фиктивных браков с иностранцами рассказали в псковском УМВД

Тема заключения браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации стала особенно актуальной за последние годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Заключение гражданином другой страны брака с гражданином Российской Федерации влечет за собой определенные «льготы» для иностранца. Как известно, в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранному гражданину может быть выдано разрешение на временное проживание без учета ежегодно утвержденной правительством квоты, рассказали в УМВД.

В ведомстве отметили, что не все браки заключаются с целью создания семьи и ведения совместного хозяйства, многие - с целью скорейшей легализации иностранного «супруга» на территории Российской Федерации. На такой сделке, как фиктивный брак, можно легко и неплохо заработать.

Правительством Российской Федерации внесены изменения в статью 6 и 11 в федеральный закон №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Теперь разрешение на временное проживание в Российской Федерации иностранцу выдают только в том регионе, где проживают их супруги – граждане Российской Федерации.

Сотрудники УМВД России по Псковской области проводят проверки по установлению факта фиктивной регистрации брака. В 2023 году пять браков, заключенных иностранными гражданами с гражданином Российской Федерации, послужившие основанием для получения разрешения на временное проживание, суд признал недействительными.

В случае, если брак и брачный договор (при наличии) будут признаны недействительными, иностранному гражданину вынесут решение об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительство, отмене российского гражданства. Иностранному гражданину придется покинуть территорию России в течение 15 дней. Более того, лицо, вступившее в брак с этой целью, рискует больше гражданство РФ не получить.

Однако, самая тяжелая ответственность может наступить в рамках статьи 322.1-322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию по месту жительства и пребывания. Если российский гражданин заключил фиктивный брак с иностранным гражданином, который является мигрантом на территории России, и самое главное - с помощью посредника и с передачей денег, суд может признать такие деяния как организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

«Современный фиктивный брак – явление достаточно опасное. И законодатель борется с ним путем ужесточения последствий», - заметили в УМВД.