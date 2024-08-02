Первый этап операции «Мак» в Псковской области продлится до 7 августа

На территории Псковской области сотрудники полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведут работу в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2024». Ее первый этап будет проходить до 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).
Операция «Мак-2024» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.
Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия»: (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: (8112) 59-37-00.