Общество

Новая детская площадка появится в сквере на Четырех углах в Пскове к осени

Обустройство детской игровой площадки в сквере имени 60-летия Октября заказала администрация Пскова. Как следует из информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, работы по обустройству площадки должны будут завершить к 1 сентября.

Подрядчику предстоит выкопать две ели и подготовить 10 посадочных мест для деревьев-саженцев, устроить покрытия спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки. На площадке хотят установить качели-гнездо, обычные качели и игровой комплекс.

Начальная цена контракта - 1 млн 211 тысяч 817,42 рубля. Исполнителя определят 13 августа.

Работы оплатят из бюджета Пскова на 2024 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» основного мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова».

Напомним, в минувшие выходные в сквере открылся пешеходный фонтан.