Спорт

Бои на подушках провели в рамках профсоюзной спартакиады в Пустошкинском районе

Региональный этап всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер России» продолжается на туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе. Во второй день, 3 августа, состоялось официальное открытие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поприветствовали участников конкурса и пожелали успешной и плодотворной работы на данном этапе.

Работу продолжили в формате лекционного блока, по итогам которого участники прошли тестирование на профсоюзную тематику.

Далее провели спартакиаду. Команды профсоюзных активистов соревновались в гребле, велосипедной гонке, боях на подушках, установке палаток, стрельбе, ходьбе с препятствиями и ориентировании на местности.

«Победила профсоюзная дружба и солидарность! Так держать! Мы видим и знаем, что профсоюзная молодёжь готова к отстаиванию прав работников не на словах, а на деле!» - прокомментировал работу мероприятия Игорь Иванов.