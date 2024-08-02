Общество

День деревни отметили жители Писковичей в Псковском районе

Праздничная программа, посвященная Дню деревни, прошла в Доме культуры в деревне Писковичи Псковского района. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«От души поздравила жителей с праздником, пожелала доброго здоровья, семейного благополучия, мира, добра и успехов. День деревни выпал на выходной, поэтому многие пришли семьями, зал был полон», - рассказала Наталья Федорова.

Руководство волости отметило заслуги многих семей жителей Писковичей. Особо были отмечены волонтеры серебряного возраста.

«Гостей порадовала интересная концертная программа от артистов Писковичского ДК. Благодаря администрации волости и спонсорской поддержке предпринимателей на празднике была проведена лотерея с подарками и сюрпризами. Празднование Дня деревень – это добрая традиция нашего района. Радость встречи с односельчанами, любовь к малой Родине, искреннее душевное общение с людьми – этими добрыми эмоциями наполнены такие торжества», - заметила глава Псковского района.