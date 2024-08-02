Общество

Псковичи видят явное несоответствие объемов работы размеру зарплаты у педагогов и медиков — опрос

Псковичи видят явное несоответствие объемов работы и ответственности размеру зарплаты — у педагогов, медработников, рабочих строек и производств. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов псковичи называли учителей и воспитателей (19%), врачей и медсестер (16%).

По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом — следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров.

6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 4% — продавцов. Еще 4% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, женщины — учителей и врачей.