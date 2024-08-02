Общество

Большинство респондентов ПЛН предпочитают лечиться от ОРВИ самостоятельно

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей предпочитают лечиться от ОРВИ и других знакомых болезней самостоятельно. Это следует из опроса, в котором приняли участие 160 человек.

62,05% респондентов предпочитают самостоятельно лечиться при при признаках ОРВИ и других знакомых болезнях, с необычными симптомами идут к доктору. 19,28% опрошенных могут выпить таблетку от головной боли, с серьезным недомоганием отправляются в больницу.

9,04% от общего числа участников опроса выбирают для себя путь лечения и медикаменты самостоятельно, опираясь на статьи в Интернете, личный опыт и советы знакомых. 4,82% опрошенных псковичей предпочитают лечиться народными методами и не обращаются в больницу.

3,01% заявили, что закаляются и не болеют вовсе, а 1,81% просто не лечатся, так как на них «все заживает как на собаке».

Отметим, ни один из опрошенных жителей Псковской области не выбрал вариант «Медикаменты принимаю только по назначению врача».

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