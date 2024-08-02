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Общество

Большинство респондентов ПЛН предпочитают лечиться от ОРВИ самостоятельно

05.08.2024 19:50|ПсковКомментариев: 0

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей предпочитают лечиться от ОРВИ и других знакомых болезней самостоятельно. Это следует из опроса, в котором приняли участие 160 человек.

62,05% респондентов предпочитают самостоятельно лечиться при при признаках ОРВИ и других знакомых болезнях, с необычными симптомами идут к доктору. 19,28% опрошенных могут выпить таблетку от головной боли, с серьезным недомоганием отправляются в больницу. 

9,04% от общего числа участников опроса выбирают для себя путь лечения и медикаменты самостоятельно, опираясь на статьи в Интернете, личный опыт и советы знакомых. 4,82% опрошенных псковичей предпочитают лечиться народными методами и не обращаются в больницу. 

3,01% заявили, что закаляются и не болеют вовсе, а 1,81% просто не лечатся, так как на них «все заживает как на собаке».

Отметим, ни один из опрошенных жителей Псковской области не выбрал вариант «Медикаменты принимаю только по назначению врача».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Как обходитесь без горячей воды в период отключения?»

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 18 человек
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