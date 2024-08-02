«Постскриптум»: «Шоу фриков и трансвеститов» и рост ключевой ставки. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 августа.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
- «Шоу фриков и трансвеститов»: в Париже открылись Олимпийские Игры;
- ЦБ поднял ключевую ставку до 18% годовых: как это отразится на бизнесе и потребителях?
- В России легализуют майнинг криптовалют — эти и другие решения Совета Федерации;
- Новый мусорный регоператор лихо взялся исправлять ошибки «Экопрома»: новая техника и новый филиал в Великих Луках;
- Курс на спорт: в Пскове откроют лыжно-биатлонный центр и Центр пляжных видов спорта.
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединился главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.