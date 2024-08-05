Общество

Фотофакт: Лошадницы оказывают услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет

Лошадницы продолжают катать детей в Детском парке Пскова, несмотря на запрет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Животные вновь замечены в центральном парке города 6 августа.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля.

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В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.

Подробнее о борьбе с катанием на лошадях в псковских парках слушайте в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 13.05.