Общество

Псковичи старше 55 лет могут бесплатно обучиться в «Академии добра»

Школа серебряных волонтёров «Академия добра» опубликовала расписание первых четырёх занятий, которые начнутся в Пскове в конце августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

19 августа - установочная сессия школы. Знакомство участников. О программе обучения.

21 августа - занятие школы. Участники познакомятся с понятиями «волонтёрство» и «добровольчество», основными направлениями волонтёрской деятельности на примере мирового и российского опыта, разберут права и обязанности волонтёров.

23 августа - творческая деятельность.

28 августа - занятие школы на тему «Деятельность серебряных волонтёров. Когда? Кому? Как?».

Начало всех занятий в 17:30. Обучение и участие во всех мероприятиях проекта бесплатное.

Напоминаем, образовательный проект «Академия добра» предназначен для граждан от 55 лет. Для участия необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону: 56-41-88.

Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» от Росмолодёжь. Организатором является РОО «Псковский молодёжный центр» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».