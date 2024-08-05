Псковичи старше 55 лет могут бесплатно обучиться в «Академии добра»

Школа серебряных волонтёров «Академия добра» опубликовала расписание первых четырёх занятий, которые начнутся в Пскове в конце августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Молодежный центр Пскова
Начало всех занятий в 17:30. Обучение и участие во всех мероприятиях проекта бесплатное.
Напоминаем, образовательный проект «Академия добра» предназначен для граждан от 55 лет. Для участия необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону: 56-41-88.
Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» от Росмолодёжь. Организатором является РОО «Псковский молодёжный центр» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».