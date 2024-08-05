Общество

Бесплатную маммографию жители Великолукского района смогут пройти в деревне Золотково

Маммографию жители Великолукского района могут бесплатно пройти в передвижном лечебно-диагностическом комплексе в деревне Золотково в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Осмотры будут проводиться в соответствии со следующим расписанием:

8 августа с 8.30 до 12.00.

9 августа с 8.30 до 12.00.

23 августа с 8.30 до 12.00.

27 августа с 8.30 до 12.00.

28 августа с 8.30 до 12.00.

29 августа с 8.30 до 12.00.

Обследование будет проводиться в передвижном лечебно-диагностическом комплексе «Лучевая диагностика», который будет находиться на территории поликлиники №3.

В профильном комитете п\напомнили, что своевременное обследование позволяет обнаружить и вовремя подвергнуть лечению: