Общество

Почему сварщики сравнялись в зарплатах со специалистами сферы IT, рассказала эксперт

Судя по данным сервиса по поиску работы HeadHunter, зарплаты сварщиков сравнялись с зарплатами специалистов в сфере IT. Причин для таких показателей достаточно, заявила директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» и старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева.

По данным HeadHunter, самые высокие зарплаты в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей в месяц, что в 3,2 раза больше средней зарплаты по стране. На втором месте — руководители групп разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей), на четвёртом — сварщики (215,7 тысячи рублей), на пятом — коммерческие директоры (200 тысяч рублей).

«В первую очередь, это связано с тем, что в последние годы наблюдается устойчивый спрос на квалифицированных специалистов в различных отраслях, включая IT и рабочие специальности, такие как сварщики. В России реализуется множество крупных проектов в области строительства и производства, которые требуют значительного числа квалифицированных рабочих. Эти проекты являются частью государственной стратегии по модернизации различной инфраструктуры и увеличению производственных мощностей», — рассказала эксперт.

Кроме того, Береснева призвала обратить внимание на необходимый уровень подготовки и квалификации рабочих. Современные сварочные работы становятся все более технологически сложными, требуя высокой квалификации и специфических знаний. Это повышает стоимость труда сварщиков, так как их обучение и подготовка становятся более дорогими и сложными, пишет RuNews24.ru.

«Также стоит отметить, что появление высокого уровня заработной платы в рабочей профессии, такой как сварка, может изменить общественные представления о карьерных возможностях и профессиональных перспективах. Это может повлиять на выбор школьников, побуждая их рассматривать рабочие профессии как привлекательные и достойные. Тенденция выравнивания заработных плат между сварщиками и специалистами в IT может быть обусловлена комбинацией экономических, социальных и образовательных факторов, которые влияют на спрос и предложение на рынке труда, а также на общественные представления о профессиональной деятельности», — пояснила эксперт.

Согласно последним данным, в России средняя зарплата составляет от 70 до 75 тысяч рублей. Высокие зарплаты предлагают специалистам в таких областях, как сварка, программирование, геодезия, инженерия, работа машинистами и прорабами.

Также в список из 25 специальностей с самыми высокими предложениями по зарплате входят системные аналитики (183,5 тысячи рублей), агенты по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директора по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), брокеры (149,1 тысячи рублей), машинисты (144,9 тысячи рублей) и другие.

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь – май 2024 года составила 50 806 рублей.