Общество

Минтруд предложил к утверждению перечень социальных показаний для предоставления ТСР

Минтруд России предложил расширить перечень данных, которые учитываются при подборе технических средств реабилитации (ТСР). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Источник: объединение профсоюзов России СОЦПРОФ

В перечне наряду с медицинскими будут учитываться и социальные показания для предоставления ТСР. Это позволит точнее учитывать индивидуальные особенности человека и подбирать гражданину именно те средства реабилитации, которые наиболее полно компенсируют имеющиеся у него ограничения жизнедеятельности. Документ подготовлен совместно со специалистами в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и протезирования, а также с представителями общественных организаций в развитие закона о комплексной реабилитации и размещен на общественное обсуждение.

«Мы последовательно совершенствуем механизм обеспечения техническими средствами реабилитации, чтобы при назначении ТСР максимально учитывались индивидуальные особенности человека с инвалидностью. Помимо медицинских будут учитываться и социальные характеристики: возраст, направление трудовой деятельности, участие в общественной жизни, занятия адаптивным спортом, творчеством и другие. Например, гражданам с инвалидностью, проживающим в квартирах с узкими коридорами или дверными проемами при невозможности использования кресла-коляски с ручным приводом может быть рекомендована кресло-коляска активного типа, которая более маневренная и компактная», – отметил заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Так, проектом для каждой группы ТСР в зависимости от направления ее использования конкретизированы параметры и комплектация. Такой подход будет применяться в частности к креслам-коляскам активного типа, креслам-коляскам с электроприводом, протезам верхних и нижних конечностей с микропроцессорным управлением, Брайлевскому дисплею и другим.

Напомним, закон о комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью был принят в конце 2023 года. Основная его цель – обеспечение равного доступа к качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании. Благодаря единой организации реабилитационного процесса комплексная реабилитация и абилитация станет доступна гражданам с инвалидностью по всей стране. Закон позволит утвердить стандарты реабилитационных услуг, требования к специалистам и настроить единые подходы к организации реабилитационного процесса во всех регионах. Законом также предусмотрено, что начиная с 1 марта 2025 г. назначение технических средств реабилитации должно осуществлять не только на основании медицинских показаний и противопоказаний, но также и с учетом социальных показаний.