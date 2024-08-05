Локнянский округ и Куньинский район получили дополнительные средства на благоустройство

Два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Михаил Ведерников вручил сертификаты главе Куньинского района Олегу Лебедеву и главе Локнянского муниципального округа Ивану Белугину.
Михаил Ведерников поблагодарил муниципальные команды за активность и вовлеченность. «Мы внимательно отслеживаем, насколько эффективно работают муниципальные команды. Поощряем их, в том числе денежными сертификатами, чтобы по согласованию с жителями была возможность решить вопросы обновления населенных пунктов, их благоустройства. Молодцы!» — заключил губернатор.
Олег Лебедев в свою очередь поблагодарил губернатора за поощрение муниципалитетов. Он подчеркнул, что это является хорошим стимулом для дальнейшей работы. Полученные средства Куньинский район планирует направить на благоустройство и создание
Как в Куньинском районе, так и в Локнянском муниципальном округе уже завершились работы по благоустройству
Победителем голосования этого года в Кунье стала общественная территория между домами на улице Дзержинского. В следующем году там установят площадку, которая будет включать в себя детский игровой комплекс, а также карусель, детскую беседку, песочницу и скамейки с урнами. Для обеспечения безопасности будет установлено ограждение.
В Локне по итогам голосования в следующем году оборудуют небольшую территорию для прогулок с детьми и встреч с друзьями. Сквер находится в самом центре поселка на перекрестке улиц Октябрьской и Первомайской. В планах устройство дорожек, установка дополнительных скамеек, организация освещения, высадка декоративных зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.
Ранее губернатор Михаил Ведерников вручил сертификаты трём главам округов и районов: Стругокрасненского, Пыталовского и Палкинского. Напомним, всероссийское
В прошлом году в рамках масштабного проекта благоустроено более 40 территорий в Псковской области. Регион участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.
Отметим, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.