Общество

Локнянский округ и Куньинский район получили дополнительные средства на благоустройство

Два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников вручил сертификаты главе Куньинского района Олегу Лебедеву и главе Локнянского муниципального округа Ивану Белугину. Районы-лидеры получат дополнительную поддержку для дальнейшего благоустройства территорий.

Михаил Ведерников поблагодарил муниципальные команды за активность и вовлеченность. «Мы внимательно отслеживаем, насколько эффективно работают муниципальные команды. Поощряем их, в том числе денежными сертификатами, чтобы по согласованию с жителями была возможность решить вопросы обновления населенных пунктов, их благоустройства. Молодцы!» — заключил губернатор.

Олег Лебедев в свою очередь поблагодарил губернатора за поощрение муниципалитетов. Он подчеркнул, что это является хорошим стимулом для дальнейшей работы. Полученные средства Куньинский район планирует направить на благоустройство и создание проектно-сметной документации для капитального ремонта детского садика «Лучик», а в Локнянском муниципальном округе обновят комплекты уличных украшений ко Дню России и 9 мая. В зависимости от результатов участия в онлайн-голосовании Локнянский округ получил сертификат на 700 тысяч рублей, Куньинский район — 400 тысяч рублей.

Как в Куньинском районе, так и в Локнянском муниципальном округе уже завершились работы по благоустройству объектов-победителей голосования 2023 года. Например, в Локне появилось новое общественное пространство — сквер между улицами Советской и Красноармейской. В дальнейшем будет продолжено благоустройство территории. В посёлке Кунья завершено благоустройство сразу двух общественных территорий. У пруда между домами №142 и №144 по улице Дзержинского сделаны две площадки из тротуарной плитки, вокруг пруда высажены туи, а в парке на улице Советской появилась еще одна зона для отдыха, которая пользуется популярностью у местных жителей.

Победителем голосования этого года в Кунье стала общественная территория между домами на улице Дзержинского. В следующем году там установят площадку, которая будет включать в себя детский игровой комплекс, а также карусель, детскую беседку, песочницу и скамейки с урнами. Для обеспечения безопасности будет установлено ограждение.

В Локне по итогам голосования в следующем году оборудуют небольшую территорию для прогулок с детьми и встреч с друзьями. Сквер находится в самом центре поселка на перекрестке улиц Октябрьской и Первомайской. В планах устройство дорожек, установка дополнительных скамеек, организация освещения, высадка декоративных зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Михаил Ведерников вручил сертификаты трём главам округов и районов: Стругокрасненского, Пыталовского и Палкинского. Напомним, всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, проходило в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального президентского проекта «Жилье и городская среда». В этом году на ежегодное голосование в регионе вынесли 78 общественных территорий.

В прошлом году в рамках масштабного проекта благоустроено более 40 территорий в Псковской области. Регион участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Отметим, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.