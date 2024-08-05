Общество

Возможность пересдать ЕГЭ должна сохраниться в 2025 году, заявили в Совфеде

73% выпускников России, воспользовавшиеся второй попыткой, удачно пересдали Единый государственный экзамен. В связи с этим возможность пересдачи ЕГЭ должна сохраниться в следующем году, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В 2024 году 665 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ. Возможностью пересдачи одного из экзаменов воспользовались 105 тысяч человек. Из них 73% улучшили свои результаты. У 9% результат остался таким же.

«Отмечу также, что из числа тех, кто пришел на пересдачу, 50% во время первой попытки не смогли набрать минимальное количество баллов, 47% из них преодолели этот порог со второй попытки. Это говорит о том, что пересдача стала реальным шансом для школьников улучшить свои результаты», – приводит слова Гумеровой «Парламентская газета».

Сенатор считает, что возможность пересдачи хорошо себя зарекомендовала и что она должна сохраниться и на следующий год и стать практикой.