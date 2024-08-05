Общество

Учреждена медаль «За заслуги перед Новоржевским муниципальным округом»

Медаль «За заслуги перед Новоржевским муниципальным округом» учредили в Новоржеве. Информация об этом размещена на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Инициативу по вручению медали могут выдвигать чиновники, трудовые коллективы и другие организации. Решение о награждении медалью ежегодно будет принимать местное Собрание депутатов. Кроме медали, почетный гражданин получит ценный подарок, а сведения о нем будут храниться в краеведческом музее округа.

Повторное награждение не допускается, отмечено в документе.