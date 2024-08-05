Общество

«Рыба — качественная»: Роспотребнадзор отчитался о проверках морепродуктов на полках псковских магазинов

Рыба и морепродукты, проверенные в торговых сетях Псковской области, не вызвали нареканий у Роспотребнадзора. В первом полугодии 2024 года сотрудники ведомства провели в регионе 86 контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, исследовали 132 пробы рыбы и морепродуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Образцы, исследованные в лаборатории, соответствовали нормам по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям. Словом, рыба — качественная. Подвели лишь креветки: у них обнаружили повышенное содержание глазури. То есть корка льда, покрывающая ракообразных, оказалась слишком толстой. По этой причине с реализации сняли одну партию креветок», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства призывают псковичей обращать внимание на сроки годности, условия хранения и наличие маркировки у продукции. Это основные нарушения, которыми грешат продавцы рыбы.

Ранее сообщалось, что более 480 проб мясной и птицеводческой продукции исследовали специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области за первую половину 2024 года.