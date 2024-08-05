Общество

Средства маткапитала на оплату образования с начала года направили 468 псковских семей

С начала 2024 года 468 псковских семей использовали материнский капитал полностью или частично на образование детей. Это — одно из самых популярных направлений для распоряжения средствами маткапитала в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях — от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Также средствами материнского капитала можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей и агентств по обучению и присмотру за детьми при условии, что у организации есть лицензия на образовательную деятельность.

Для удобства родителей и быстрого обмена данными отделение Социального фонда России по Псковской области заключило соглашения с 9 высшими учебными заведениями региона, 22 учреждениями среднего профессионального образования, а также с 7 индивидуальными предпринимателями и 150 дошкольными организациями.

«Родителям достаточно подать в отделение СФР по Псковской области только заявление о распоряжении средствами маткапитала. Информацию о договоре на обучение мы запросим самостоятельно, — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова. — Оплатить средствами материнского капитала детский сад и обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. При этом по программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка».

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе отделения фонда по Псковской области или в МФЦ. После одобрения средства поступают на счет образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней.