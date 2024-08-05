Общество

Псковские приставы и таможенники посетили приют для животных «Лесопилка»

В преддверии Всемирного дня кошек судебные приставы Псковской области совместно с сотрудниками Псковской таможни посетили приют для животных «Лесопилка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

«Это событие подчеркивает важность взаимодействия государственных органов с учреждениями, заботящимися о бездомных животных. Приют "Лесопилка" стал домом для множества кошек и собак. Сотрудники организовали закупку корма для усатых подопечных приюта, поиграли с ними, тем самым проявили активную позицию в заботе о бездомных животных», - рассказали приставы.

Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания к проблемам бездомных животных и вдохновляют других на участие в благотворительных инициативах, добавили в ведомстве.