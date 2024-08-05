Общество

Стартует всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории»

Международный волонтерский лагерь программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» будет проводиться в Краснодарском крае на базе Государственного музея–заповедника «Фанагория» в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В преддверии начала его работы будет организована Всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории». В рамках акции участникам будет предложено проявить свои возможности в 5 номинациях, приуроченных к каждой смене проведения Международного волонтерского лагеря.

Для участия в номинации «Классические древности юга России» участникам необходимо воссоздать первоначальный образ 8 культурных объектов, найденных в волонтерских экспедициях. К артефакту нужно приложить текст, состоящий из пяти предложений и описывающий объект, его предназначение, а также значение изображенной символики.

В период с 29 июля по 4 августа 2024 года необходимо опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывфанагории. Итоги будут подведены с 5 по 26 августа 2024 года на портале Волонтерыкультуры.РФ.

Для участия в номинации «Воспоминания о Фанагории» участникам необходимо найти в своих архивах фотографии, видеоматериалы или написать краткое эссе о воспоминаниях, связанных с культурой античного памятника на территории России – Фанагории.

В период с 5 по 11 августа 2024 года нужно опубликовать работы в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывоспоминания. Итоги будут подведены с 12 августа по 2 сентября 2024.

Для участия в номинации «Найди Фанагорию» участникам необходимо найти и посетить места, которые связаны с античным памятником на территории России – Фанагорией. Это могут быть достопримечательности, объекты в музеях, скульптуры, книги, содержащие тематические тексты и иллюстрации и т. д. Необходимо сфотографироваться на фоне объекта (или с объектом), кратко описав знакомство с изображенным предметом.

В период с 12 по 18 августа 2024 года опубликовать работы в социальной сети «Вконтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурырядомстобой. Итоги будут подведены с 19 августа по 9 сентября

Для участия в номинации «Истории казачьих песен» участникам необходимо исполнить казачью песню, которая рассказывает о быте, традициях и обычаях казачества. В период с 19 по 25 августа 2024 года нужно опубликовать видеозапись с исполнением песни в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурыпесниказаков. Итоги будут подведены с 26 августа по 16 сентября 2024 года.

Для участия в номинации «По тропам Фанагории» участникам необходимо создать культурный маршрут по Фанагории и проявить творческую фантазию. Маршрут может быть любым – пешеходным, велосипедным, основанным по мотивам художественных произведений.

В период с 26 августа по 1 сентября 2024 года опубликовать работы в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурытропы. Итоги будут подведены с 2 по 23 сентября 2024 года.

Все работы оценит авторитетная экспертная комиссия, состоящая из ведущих деятелей культуры и искусства России. Эксперты выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и в группе «Волонтеры культуры» в социальной сети «ВКонтакте». Победители акции будут награждены специальными призами от программы «Волонтеры культуры».