Общество

О новом способе мошенничества с помощью ИИ предупреждают эксперты

Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Сейчас повысилась активность взлома аккаунтов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Взломав аккаунт, мошенники мгновенно скачивают всю имеющуюся переписку, голосовые и видео сообщения. С помощью ИИ подделываются сообщения от имени жертвы ее знакомым. При этом сохраняется интонация, мимика, привычные обороты жертвы, что вызывает доверие у знакомых, которым мошенники шлют такие дипфейки», – рассказала эксперт.

По ее словам, в сфабрикованном диалоге мошенники все чаще избегают в начале общения разговаривать о деньгах, а начинаются попытки ввести в заблуждение с привычных тем. Лишь затем переходят к попыткам получить доступ к деньгам.

В подобных случаях Алла Храпунова советует связаться со знакомым, от которого поступает просьба о помощи, любым другим способом и уточнить, действительно ли она нужна. Также рекомендуется использовать механизм «контрольного вопроса», когда в переписке можно задать какой-то вопрос, ответ на который известен только владельцу аккаунта, пишет РИА Новости.

«Если мошенник в переписке указал, на какой счет надо перечислить финансовую помощь, будет полезным сделать фото экрана и направить данные о счете мошенника в банк – таким образом реквизиты смогут попасть в базу Банка России, на основании которой другие банки смогут приостановить поток денежных средств на эту карту», – советовала Алла Храпунова.

Если человек обнаружил взлом своего аккаунта, стоит через опцию «Статус» в другом мессенджере или соцсетях предупредить свои контакты о взломе. А во взломанном аккаунте WhatsApp, во вкладе «Связанные устройства», следует отключить все активные сеансы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.